Пресс-секретарь Украины оттолкнула журналиста, который хотел задать вопрос Зеленскому

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель напала на журналиста, который пытался задать вопрос главе государства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам пострадавший, Михаил Ткач.

Мендель начала отталкивать журналиста, когда к зданию подошел Владимир Зеленский.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! На момент, когда меня выбрали в совет по вопросам защиты свободы слова при президенте, я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером показывать, как нужно относиться к СМИ", – написал Михаил Ткач.

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Стоит отметить, на видео видно, что Зеленский никак не отреагировал на то, что произошло, и проигнорировал вопрос журналиста.

Напомним, при Офисе президента Зеленского недавно создали Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.