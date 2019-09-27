«Петербургская Недвижимость» расскажет, как заработать миллион

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

В субботу эксперты компании проведут презентацию, гости которой узнают о лучших проектах для вложений, ознакомятся с программами доходности и услугами для инвесторов.

Инвестиции — актуальная и интересная тема для покупателей. По статистике, каждая пятая квартира приобретается с целью перепродажи или сдачи в аренду. Клиенты, которые хотят сориентироваться на рынке и грамотно вложить свои средства в недвижимость, смогут получить актуальную информацию на презентации «Как заработать миллион». Эксперты «Петербургской Недвижимости» расскажут, как выбрать объект и заработать на квартире в ипотеку, рассмотрят реальные инвестиционные кейсы и самые популярные проекты. Гости также смогут ознакомиться с услугами для инвесторов и задать все интересующие вопросы.

Мероприятие пройдет 28 сентября в главном офисе компании: на Московском проспекте, 212. Начало в 12:00. Вход бесплатный, регистрация не требуется.

«Петербургская Недвижимость» — ведущий продавец строящегося жилья в Петербурге и Ленинградской области. Компания работает с 40 застройщиками, включая Setl Group, и предлагает покупателям широкий выбор квартир. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками клиенты могут оформить ипотеку на специальных условиях.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»