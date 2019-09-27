ГУП "ТЭК" переложило 130 км сетей. Больше всего – в Выборгском районе

ГУП "ТЭК" выполнило около 90% плана по перекладке сетей в 2019 году. В лидерах – север Петербурга.

Как сообщает предприятие 27 сентября, больше всего работ проведено в Выборгском районе: 41 км трубопроводов и 12 из 28 объектов теплосетевого хозяйства, которые модернизируются за счет средств городской казны. На втором месте – Приморский район, где будет модернизировано более 30 км теплосетей.

Третье место занимает Калининский район: "ТЭК" переложит 26 км изношенных сетей. Завершена реконструкция теплосетей в Кировском районе, близится к завершению – в Московском, Невском и Красногвардейском.

В этом году "ТЭК" вложит в развитие инфраструктуры почти 4,2 млрд рублей. Всего в городе в этом году переложат 230 км, из них 145 км – в зоне ГУП.