Вице-премьер Украины назвал СНГ «клубом неудачников»

Украина не должна возвращаться к работе в рамках Союза Независимых Государств (СНГ), заявил в интервью «Европейской правде» вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба.

«Я считаю, что СНГ – это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история», — сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что СНГ никак не может помешать евроинтеграции Украины, «потому что он ни на что не способен». При этом решение об окончательном разрыве сотрудничества Киева с СНГ должен принять глава украинского МИД Вадим Пристайко.