Квартал «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества»

Setl Group

Церемония награждения победителей конкурса состоялась 26 сентября. Жилой комплекс комфорт-класса «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества-2019» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Квартал «Чистое небо» возводится в престижном и зеленом Приморском районе города. Многие дома – а это здания высотой от 8 до 22 этажей с яркими фасадами с голубыми и шоколадными оттенками – уже заселены. Работают магазины, в том числе крупные продуктовые супермаркеты, кафе, пекарни, аптеки, медицинская лаборатория и диагностический центр.

Setl Group уделяет большое внимание развитию инфраструктуры: малыши посещают два детских сада, построенных девелопером на территории квартала «Чистое небо». Оба садика – каждый на 190 мест – с бассейнами. Сейчас активными темпами строится общеобразовательная школа на 1100 ребят с двумя бассейнами. Несмотря на то, что официальный срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, Setl Group планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно – до конца 2019 года.

Квартал комфорт-класса «Чистое небо» активно благоустраивается – создаются велодорожки, обустраиваются современные детские игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием. Часть дворов закрыта от машин: для автомобилей предусмотрены подземные паркинги.

Отметим, что конкурс «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО. В текущем году на победу в конкурсе претендовали несколько десятков проектов от ведущих застройщиков Петербурга и Ленобласти. Качество работы по десятибалльной системе оценивал экспертный совет конкурса, члены которого лично посещали строительные площадки и осматривали объекты. В прошлом году «Лидером строительного качества» признали еще один жилой квартал комфорт-класса от Setl Group – «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

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ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations