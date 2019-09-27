Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +12
$ 64.42р
70.32р
15:14 27.09.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
27.09.2019 12:34
Печать

Квартал «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества»

Квартал «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества»

Setl Group

Церемония награждения победителей конкурса состоялась 26 сентября. Жилой комплекс комфорт-класса «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества-2019» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Квартал «Чистое небо» возводится в престижном и зеленом Приморском районе города. Многие дома – а это здания высотой от 8 до 22 этажей с яркими фасадами с голубыми и шоколадными оттенками – уже заселены. Работают магазины, в том числе крупные продуктовые супермаркеты, кафе, пекарни, аптеки, медицинская лаборатория и диагностический центр.

Setl Group уделяет большое внимание развитию инфраструктуры: малыши посещают два детских сада, построенных девелопером на территории квартала «Чистое небо». Оба садика – каждый на 190 мест – с бассейнами. Сейчас активными темпами строится общеобразовательная школа на 1100 ребят с двумя бассейнами. Несмотря на то, что официальный срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, Setl Group планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно – до конца 2019 года.

Квартал комфорт-класса «Чистое небо» активно благоустраивается – создаются велодорожки, обустраиваются современные детские игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием. Часть дворов закрыта от машин: для автомобилей предусмотрены подземные паркинги.

Setl Group

Отметим, что конкурс «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО. В текущем году на победу в конкурсе претендовали несколько десятков проектов от ведущих застройщиков Петербурга и Ленобласти. Качество работы по десятибалльной системе оценивал экспертный совет конкурса, члены которого лично посещали строительные площадки и осматривали объекты. В прошлом году «Лидером строительного качества» признали еще один жилой квартал комфорт-класса от Setl Group – «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость». 

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      27.09.2019 13:41

      «Алмаз – Антей»примет участие IX Петербургском международном газовом форуме

      На IX Петербургском международном газовом форуме, который продет с 1 по 4 октября в «Экпофоруме», «Алмаз – Антей» впервые представит готовые технические решения, разработанные в интересах развития топливно-энергетического комплекса, а также свои производственные возможности для разработок в этой сфере.
      Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      27.09.2019 12:50

      «Петербургская Недвижимость» расскажет, как заработать миллион

      В субботу эксперты компании проведут презентацию, гости которой узнают о лучших проектах для вложений, ознакомятся с программами доходности и услугами для инвесторов.
      Setl Group
      27.09.2019 12:34

      Квартал «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества»

      Церемония награждения победителей конкурса состоялась 26 сентября. Жилой комплекс комфорт-класса «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества-2019» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      27.09.2019 11:53

      Группа «Эталон» – победитель конкурса «Лидер строительного качества»

      26 сентября в Фонде имущества Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества».
      РСТИ (Росстройинвест)
      27.09.2019 10:00

      РСТИ получила гран-при конкурса «Лидер строительного качества»

      Жилой комплекс бизнес-класса «Два ангела», который РСТИ (ГК Росстройинвест) строит вблизи Малоохтинского парка, получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».
      фото предоставлено компанией «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
      26.09.2019 18:04

      ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал компанией года – производителем БАД 2019

      ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал лауреатом международной фармпремии "Зеленый крест" в категории «компания года» в номинации «отечественный производитель БАД 2019».
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      26.09.2019 18:00

      Детский сад на Царскосельских холмах победил в номинации «Самый благоустроенный объект образования»

      Городская конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко подвела итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов в 2018 году.
      Фото предоставлено ГК "КВС"
      26.09.2019 17:49

      ГК «КВС» в Лидерах строительного качества

      Группа компаний «КВС» вошла в число победителей отраслевого конкурса «Лидер строительного качества - 2019». Награды за высокое качество получили жилые комплексы «Континенты» и «Новое Сертолово».
      Компания "Гарант"
      26.09.2019 13:48

      ГАРАНТ представил инновационную линейку ГАРАНТ-LegalTech на конференции Legal AI

      19 сентября в Москве при партнерстве компании "Гарант" состоялась ведущая российская конференция по применению технологий искусственного интеллекта в юридической практике Legal AI.
      ПСК
      26.09.2019 12:43

      Апарт-комплекс Like от ПСК получил милицейский адрес

      Апарт-комплексу Like официально присвоен адрес: ул. Политехническая, д. 6, стр. 1. Скоро на здании появятся соответствующие таблички, которые готовит отдел дизайна ГК «ПСК».
      ПСК
      26.09.2019 12:27

      В комплексе Like идут просмотры апартаментов

      Апарт-комплексе Like от ГК «ПСК» возле метро «Площадь Мужества» готовится к вводу в эксплуатацию. Внутренняя инфраструктура комплекса готова, благоустройство завершено и уже проводятся просмотры апартаментов.
      АО "Солид Банк"
      26.09.2019 09:00

      «Солид Банк» предлагает собственникам бизнеса кредит «Премиум» на любые цели от 9,99% годовых

      Собственники бизнеса, учредители компании или индивидуальные предприниматели, которым необходим кредит на цели, не связанные с бизнесом, могут воспользоваться специальной программой потребительского кредитования «Премиум» от «Солид Банка» по привлекательной ставке от 9,99%*.