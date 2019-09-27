Mattel: У Барби всё ещё есть половые признаки. «Родители» популярной куклы выступили в её защиту

Представители компании Mattel попросили не путать линейку Creatable World c линейкой популярных кукол Barbie. Ранее российские СМИ рассказали, что американский производитель выпустил ряд гендерно-нейтральных кукол без выраженных половых признаков.

«В ряде СМИ появилась фактически недостоверная информация о том, что компания Mattel выпустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол Barbie. На сегодняшний день Mattel выпускает Barbie с различным типом фигуры и цветом кожи, но все куклы являются гендерно-идентифицируемыми», – сказали «Фонтанке» в компании 27 сентября, добавив, что Creatable World – отдельный бренд фирмы.

Ранее «Фонтанка» писала, что в продажу поступили гендерно-нейтральные куклы. В линейке шесть кукол с разными оттенками кожи и типами лица. В комплекте с каждой из них идёт парик и второй набор одежды.