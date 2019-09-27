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Общество
27.09.2019 12:40
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Спецназу Росгвардии запретили стрелять из пулемётов и автоматов на полигоне в Уфе. Пули попадали в дома местных жителей

Бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии в Башкирии запретили использовать на полигоне пулеметы, автоматы, снайперские винтовки и автоматические гранатометы. Разлетавшиеся по округе пули попадали в дома местных жителей. Теперь гвардейцам можно тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше 1500 м. 

О необычном судебном процессе в Уфе 27 сентября рассказал «Коммерсант». Военная прокуратура уфимского гарнизона подала иск, а Ленинский райсуд поддержал ее, запретив небезопасную стрельбу на полигоне войсковой части №6795 Росгвардии. На стрельбище тренируются в том числе бойцы 29-го отдельного отряда спецназа имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Этому отряду 15 лет, он регулярно участвуют в операциях на Северном Кавказе. В прошлом году занял первое место среди войсковых подразделений спецназа Росгвардии.

Стрельбище на окраине Уфы устроили еще в советское время, на бывшем пастбище колхоза «Октябрь» в урочище Крутые Горы. Это открытый тир, имеющий защитные валы, забор и естественную преграду – рельеф местности. Но всего этого, очевидно, было недостаточно: пули долетали до домов местных жителей. 

«В заборах, окружающих жилые дома, и на их крышах были обнаружены повреждения, нанесенные, согласно заключениям экспертов, пулями калибра 7,62 мм, выпущенными со стороны полигона», – пишет газета.

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Это заставило прокуратуру через суд потребовать запрета на использование оружия, дальность выстрела пули из которого превышает 1500 м. Представители самой войсковой части были против, но суд встал на сторону надзора. 

До этого местные жители хотели вообще добиться закрытия полигона, но проиграли в суде. После процесса местные власти пообещали им, что здесь будут проводить только тактические занятия.

 

 

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