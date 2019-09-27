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Город
27.09.2019 12:36
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Анна Митянина: У Петербурга будет еще один свой перинатальный центр

До середины октября петербургские власти подготовят проект концессионного соглашения о ГЧП (государственно-частном партнерстве) с компанией «ЕКС» по созданию перинатального центра. При этом в городе уже есть два федеральных центра. Зачем нужен еще один, «Доктору Питеру» рассказала вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина.

Как писал «Доктор Питер», в июне в рамках ПМЭФ Александр Беглов и председатель совета директоров АО «Группа компаний «ЕКС»  Максим Крылов подписали соглашение о строительстве перинатального центра на улице Вавиловых — на месте здания роддома №17. По соглашению построить центр планируют до 2034 года.

Сейчас в городе работают два федеральных перинатальных центра — на базе Педиатрического университета и НМИЦ им. Алмазова. Предполагалось, что по завершении строительства нового корпуса роддома №9 на улице Орджоникидзе, он станет перинатальным центром. Но открытие несколько раз откладывалось. По последним данным, оно намечено на этот год, но статус перинатального центра не получит. Недавно о намерении построить перинатальный центр заявили в Детской городской больнице №1 на Авангардной улице — именно в этом медучреждении работает крупнейшая на Северо-Западе служба реанимации новорожденных, но это только далекие планы.

В интервью «Доктору Питеру» вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина рассказала, зачем городу нужен перинатальный центр: «Существует норматив, по которому территория с определенной численностью населения должна иметь свой региональный перинатальный центр. Росздравнадзор требует: должно быть. А федеральные клиники рассчитаны на прием пациентов из регионов, а не только на петербуржцев. При этом у нас 6,5 тысяч в год осложненных беременностей и родов, которые должны наблюдаться в перинатальном центре. Они и направляются в Центр Алмазова, Педиатрический университет или в Первый мед, наблюдаются там в период беременности и рожают там же планово. Но если посмотреть на ситуацию объективно: в Калининском районе нет роддома, а в Петербурге нет регионального перинатального центра. Учреждение, созданное по принципу «два в одном», нас выручит. Губернатор Александр Беглов поручил до 18 октября подготовить проект концессионного соглашения о ГЧП с компанией «ЕКС» по созданию такого учреждения», – рассказала Анна Митянина.

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Полную версию интервью читайте на «Докторе Питере»

 

 

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