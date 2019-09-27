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Миллион из кельи. Ритуальный мотив убийства настоятеля мужского монастыря под Ярославлем не подтвердился
Раскрыто убийство настоятеля Свято-Троицкого мужского монастыря в Переславле-Залесском. Игумен Даниил погиб из-за миллиона рублей, о котором прознал послушник.
О мотиве Александра Авдеева, давшего признательные показания, 27 сентября сообщает Следственный комитет.
«В ходе допроса он сообщил обстоятельства совершенного им убийства игумена Даниила, пояснив, что похитил денежные средства в размере примерно 1 млн рублей, которые потратил на личные нужды. Его показания объективно согласуются с ранее полученными доказательствами», – уточнили в СКР.
Священника зарезали после утренней службы 7 июля 2016 года в собственной келье, сообщал Московский патриархат на следующий день после убийства.
На Авдеева вышли после проверки более трех тысяч человек на возможную причастность. Подозрения падали на окружение игумена, наркозависимых, ранее судимых, в том числе на объектах религиозного культа. Проверялись различные версии, в том числе убийство по ритуальным мотивам и из личной неприязни. После допроса Авдеева стало ясно, что гибель игумена носит более прозаический характер. Послушники знали, что в монастырской кассе имеются значительные средства.
Александру Авдееву 31 год, он уроженец Владивостока, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. В августе прошлого года он получил шесть лет колонии еще за одно убийство. Его этапировали из колонии в Саратовской области.
Игумен Даниил, в миру Максим Соколов, возглавлял Свято-Троицкий Данилов монастырь Переславской епархии с 2014 года. Он погиб в возрасте 42 лет.