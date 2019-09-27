Только песок, соль и крошка. На улицы Петербурга этой зимой не будут сыпать новые реагенты

Вопрос использования новых реагентов для очистки улиц от снега этой зимой не стоит. Ранее чиновники отчитались о заготовке противогололедных материалов.

О том, что перечень средств остается прежним, 27 сентября "Фонтанке" сообщил глава комблага Владимир Рублевский. По его словам, речь идет о песко-соляной смеси и гранитной крошке.

Кроме того, чиновник сообщил, что список снегоприемных и снегоплавильных пунктов не меняется. Для избежания очередей из грузовиков будут определены дополнительные места на пустырях для временного складирования снега.

Ранее стало известно, что в Петербурге заготовлено 42,8 тысячи тонн песка, 8 тысяч тонн соли и 2 тысячи тонн гранитной крошки. Вопрос использования более сильных реагентов обсуждался во время минувшей снежной зимы.