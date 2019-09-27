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Авто
27.09.2019 12:32
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Volkswagen исправил обложку для альбома The Beatles – теперь без нарушения ПДД

В честь 50-летия выхода альбома Abbey Road британской рок-группы The Beatles выпущен не только новый клип Here Comes The Sun (в той же студии на Abbey Road, где музыканты в свое время и записали большую часть одноименного альбома), но и «исправленная» обложка для диска. Если клип сделали Пол Маккартни и Ринго Старр, то обложку – немецкий концерн Volkswagen.

На знаменитой фотографии Иена Макмиллана четыре музыканта пересекают улицу, а сзади припаркован белый Volkswagen Beetle. Хотя автомобиль оказался на фотографии случайно, он тоже стал звездой, был продан с аукциона и теперь находится в музее Volkswagen в Вольфсбурге. Любители конспиративных теорий выискивали скрытые смыслы в созвучии названия автомобиля и названия группы, пытались разгадать тайный шифр в номере машины (табличку со знаком с нее много раз воровали поклонники группы) и считали символичным тот факт, что автомобиль был неправильно припаркован.  

Скриншот с YouTube-канала The Beatles Music
Скриншот с YouTube-канала The Beatles Music

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Volkswagen решил исправить явное нарушение правил дорожного движения и переснял фотографию, на этот раз припарковав белый Volkswagen  правильно, пишет Autoevolution. Кадр сделан с той же самой точки, что и оригинал, единственное отличие — на нем нет самих «битлов».

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Этот любопытный арт-проект был затеян не только для того, чтобы отметить юбилей выхода легендарного альбома легендарной группы, но и пропиарить фольксвагеновскую технологию Park Assist, которая призвана сделать невозможной парковку на тротуаре.

Шведское отделение Volkswagen (судя по всем, идея родилась там) предлагает всем желающим приобрести исправленную обложку для знаменитого битловского диска примерно за 16 евро или скачать её за добровольное пожертвование. Полученные деньги поступят в шведский фонд правовой защиты детей.

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