Самолет Sukhoi Super Jet собираются переименовать «в рамках политики импортозамещения»

Российский лайнер ждет модернизация, которая, возможно, приведет и к смене имени. Однако производитель настаивает, что переименование – не самоцель.

«Компания «Гражданские самолеты Сухого» в рамках политики импортозамещения проводит работу по модернизации самолета SSJ-100. В том числе она приведет к повышению надежности, улучшению экономики эксплуатации, повышению безопасности и комфорта самолета. В рамках этой работы мы рассматриваем различные аспекты укрепления позиций на рынке, включая, возможно, название, выражающее результат качественных изменений», – цитирует 27 сентября заявление производителя ТАСС.

При этом в «Гражданских самолетах Сухого» особо подчеркнули, что «просто дать новое имя – не самоцель». Компания планирует создать обновленный самолет, поэтому ему понадобится другое название.

Ранее о необходимости смены имени Sukhoi Super Jet рассказал в комментарии РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.