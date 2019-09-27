Фонд капремонта планирует взыскать 300 млн рублей с должников до Нового года

В Петербурге Фонд капитального с января по сентябрь 2019 года взыскал с должников почти 150 млн рублей, еще столько же планирует взыскать до конца года. Об этом 27 сентября рассказал журналистам заместитель гендиректора фонда Роман Палехов.

Взыскать за остаток года 150 млн рублей фонд планирует как за счет поданных летом исков, так и массовой рассылкой долговых квитанций. Первый транш — более 167 тысяч штук — ФКР уже направил адресатам.

«Те иски, которые были поданы до середины лета, сейчас начинают уже возвращаться с результатом из судов. И начинает срабатывать сарафанное радио: у соседа пришел судебный приказ, он рассказывает об этом, и многие идут гасить задолженность в добровольном порядке», – рассказал Палехов.

Всего, по данным на начало 2019 года, собственники помещений в многоквартирных домах должны Фонду капитального ремонта 1,37 млрд рублей. На Петербург приходится 87 тысяч злостных неплательщиков, которые ни разу с начала работы фонда в 2014 году не вносили плату за капитальный ремонт и суммарно задолжали порядка 800 млн рублей. Среди уклонистов есть и федеральные государственные организации. Например, Минобороны с долгом в размере 80 млн рублей.

Если в апреле в Петербурге насчитывалось 300 тысяч должников фонда, то к сентябрю их число выросло до 365 тысяч.