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Город
27.09.2019 12:10
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В Петербурге создадут первую в России информационную систему для содержания дорог

В Смольном одобрили создание государственной информационной системы "Дорожная уличная сеть". Предполагается, что после этого на только что очищенные улицы перестанут сбрасывать сосульки.

Создание системы одобрено на совещании членов правительства 27 сентября. Как рассказал глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, это будет первая подобная система в стране. Смысл в том, чтобы объединить данные о том, кто отвечает за содержание тех или иных дорог, синхронизировать их работу и наладить в автоматическом режиме их межведомственное взаимодействие.

Вице-губернатор Евгений Елин отметил, что эту систему необходимо интегрировать с системой РГИС, которая действует в Петербурге. Его коллега Николай Бондаренко отметил, что создание системы позволит оценить, какие службы и где не справляются с содержанием улично-дорожной сети.

Бюджетные средства на разработку будут запрашивать в 2021 году. Общая стоимость оценивается в 143 млн рублей.

Пилотный проект отрабатывали минувшей зимой в Петроградском районе. Закончить создание системы предполагается к 2024 году.

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