Группа «Эталон» – победитель конкурса «Лидер строительного качества»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

26 сентября в Фонде имущества Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества».

Жилой комплекс «Эталон на Неве», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская» на первой береговой линии Невы, был отмечен дипломом I степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Высокую оценку ЖК «Эталон на Неве» поставил экспертный совет конкурса, в состав которого вошли представители контрольно-надзорных органов власти и саморегулируемых организаций. В период проведения конкурса члены экспертного совета посетили строительную площадку жилого комплекса, расположенную по адресу: пр. Обуховской обороны, д. 70, корп. 2, и оценили качество материалов, используемых при строительстве, наличие всей необходимой документации, безопасность строительства, а также ознакомились с применяемой в Группе «Эталон» системой контроля качества выполняемых работ.

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится с 2011 года при поддержке правительства Санкт-Петербурга и администрации Ленинградской области и Ассоциации «Национальное объединение строителей». В прошлом году Группа «Эталон» была награждена почетным дипломом I степени за победу проекта «Дом на Блюхера» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

«Эталон на Неве» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Жилой комплекс насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги. Благодаря архитектурным решениям ЖК «Эталон на Неве» 70% квартир будут с уникальными видовыми характеристиками. Квартиры на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу, также в составе комплекса запроектированы «городские виллы» – двухуровневые квартиры с отдельным входом с набережной.

ГК «Эталон»

Проект реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/