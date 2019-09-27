В Хельсинки участники массовой климатической забастовки оккупировали парламент и заблокировали одну из главных улиц города

Более 5000 человек собрались у здания парламента Хельсинки, требуя от правительства незамедлительных мер по снижению вредных выбросов. Об этом сообщает 27 сентября полиция финской столицы.

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По данным Ilta-Sanomat, школьники и взрослые, вдохновленные призывом шведской экоактивистки Греты Тунберг каждую пятницу выходить на "климатическую забастовку", собрались у здания парламента в 10 часов утра, люди прибывают. Толпа перекрыла движение по улице Маннергейма в обе стороны. Полиция направляет транспорт в объезд.

В полдень к участникам акции пообещала выйти зампредседателя парламента Туула Хатайнен.

В прошлую пятницу, 20 сентября, демонстрации, главными участниками которых стали школьники, прошли по всему миру. На пяти континентах с требованием остановить глобальное потепление вышли миллионы человек. Сегодня, 27 сентября, акция повторяется.