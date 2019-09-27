ФК "Коломяги" построит спортивную базу на Солунской. При нем смогут заниматься и киберспортсмены

Собственники бизнеса, учредители компании или индивидуальные предприниматели, которым необходим кредит на цели, не связанные с бизнесом, могут воспользоваться специальной программой потребительского кредитования «Премиум» от «Солид Банка» по привлекательной ставке от 9,99%*.