ФК "Коломяги" построит спортивную базу на Солунской. При нем смогут заниматься и киберспортсмены
Правительство Петербурга одобрило предоставление АНО «Футбольный клуб «Коломяги» земельного участка в Приморском районе. Там появится стадион и центр киберспорта.
Вопрос поднимался 27 сентября на совещании членов правительства. Общая площадь участка на Солунской улице составляет 20,4 тысячи кв. метров. Предполагается строительство трехэтажного спортивного комплекса, футбольного поля и центра киберспорта.
Объем инвестиций составит 460 млн рублей. Срок строительства объекта и аренды участка — 5 лет.