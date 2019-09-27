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Город
27.09.2019 11:50
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ФК "Коломяги" построит спортивную базу на Солунской. При нем смогут заниматься и киберспортсмены

Правительство Петербурга одобрило предоставление АНО «Футбольный клуб «Коломяги» земельного участка в Приморском районе. Там появится стадион и центр киберспорта.

Вопрос поднимался 27 сентября на совещании членов правительства. Общая площадь участка на Солунской улице составляет 20,4 тысячи кв. метров. Предполагается строительство трехэтажного спортивного комплекса, футбольного поля и центра киберспорта.

Объем инвестиций составит 460 млн рублей. Срок строительства объекта и аренды участка — 5 лет.

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