Дотянуть бы до 85: пенсионный фонд Сбербанка рассказал, сколько хотят жить петербуржцы

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка выяснил желаемую продолжительность жизни петербуржцев и способы, которыми они пытаются её достичь.

Как сообщили в НПФ 27 сентября, петербуржцы хотели бы доживать до 85,8 года. По желаемой продолжительности жизни они занимают пятое место среди жителей российских городов. О более долгой жизни мечтают только москвичи (92,3 года), севастопольцы (92,1 года), омичи (87 лет) и оренбуржцы (86 лет). Это значительно дольше нынешней средней продолжительности жизни – 73,7 года – по данным Минздрава за первое полугодие 2019 года.

И дело не ограничивается одними пожеланиями: ради долголетия жители Северной столицы готовы вести здоровый образ жизни. Так, 41% петербуржцев более или менее регулярно занимаются спортом или фитнесом, еще 51% горожан придерживаются диет, правильного питания и стараются вести здоровый образ жизни, а 11% жителей Санкт-Петербурга хотели бы избавиться от вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем.