Facebook начал скрывать лайки. Пока только в Австралии

Тестирование новой функции, которая скрывает счетчик лайков и других реакций, запустила американская соцсеть. Как пишет 27 сентября The New York Times, обкатать систему решили пока в Австралии.

Сама социальная сеть объясняет нововведение тем, что в погоне за статусом и признаниями пользователи стали часто прибегать к публикации шокирующего или даже экстремистского контента. Поэтому Facebook движется к понижению важности количества лайков под постами.

«Мы соберем отзывы о нововведениях, чтобы понять, насколько они улучшат соцсеть и сделают пребывание в Facebook более комфортным для людей», — отметил представитель Facebook Джимми Рэймо.

С 27 сентября часть австралийских пользователей не будут видеть счетчик лайков под чужими постами. Реакции и лайки на свои посты по-прежнему можно будет посмотреть.