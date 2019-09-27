Правительство Украины назвало приоритеты в своей работе

Защита финансовой стабильности Украины является приоритетом работы правительства, заявил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Алексей Гончарук, комментируя результаты работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве.

«Будем улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы, запланированные нашим правительством — большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией. Важным остается также успешное проведение судебной реформы! Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров», — говорится в сообщении.

Также Гончарук пояснил, что правительство ведет активные переговоры с МВФ о новой 3-летней программе поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.

«В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement — рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее представители МВФ назвали главными проблемами в экономики Украины слабую деловую среду, коррупцию и доминирование в отдельных секторах неэффективных госпредприятий, а также слабую правовую базу.