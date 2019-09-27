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27.09.2019 11:31
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«Террористы из Кокошкино». СК предъявил обвинения финансистам запрещенного ИГ

Небольшой дачный поселок в Новомосковском административном округе Москвы стал центром вербовки людей, которые занимались сбором средств для запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ. Однако силовики пресекли деятельность кокошкинских террористов.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч.1, ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)», – сообщили 27 сентября в Следственном комитете.

За созданием преступного, как полагает следствие, сообщества стоял россиянин, примкнувший к ИГИЛ во время посещения Египта в 2015 году. После возвращения домой, он решил создать сеть, финансирующую деятельность террористов. Для этого он запустил чат в одном из приложений, куда вступили около 30 желающих. Руководитель собирал с них деньги на свои банковские карточки, после чего переводил боевикам для «обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера».

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Всех желающих оказать финансовую помощь ИГИЛ организатор вывозил в деревню Кокошкино Московской области, где они принимали присягу на верность запрещенной организации.

Однако деятельность группы пресекли во время следственных действий, которые помимо столицы и области прошли в Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике.

«Обвинение в совершении указанных преступлений предъявлено 9 фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК.

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