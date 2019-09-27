«Улетел, но обещал вернуться». Ангел из Любашинского парка не выдержал любвеобильности петербуржцев

Металлический ангел пропал из парка в Калининском районе Петербурга не по вине горожан, которым приглянулась статуэтка, но не без их участия. Волна народного обожания расшатала крепления, удерживающие босоногого небесного жителя на скамейке.

Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации 27 сентября, ангела «залюбили». За месяц свежеотремонтированный Любашинский сад посетило более десяти тысяч человек, едва ли кто-то из посетителей смог пройти мимо фигурки крылатого мальчика.

«Его обнимали, наряжали и обували, с ним устраивали фотосессии. Крепления не выдержали, – говорят в пресс-службе и заверяют: – Улетел, но обещал вернуться».

Ангела удерживал на скамье штырь, на подобную популярность он был не рассчитан. Фигурку пришлось забирать на ремонт. Сроки работ не уточняются – инженеры пока раздумывают, как усилить крепления.

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Статуэтка авторства петербургского скульптора-кукольника Романа Шустрова радовала горожан с конца августа. Крылатый мальчик сидел на одной из скамеек рядом с фонтаном в Любашинском парке на пересечении проспекта Металлистов, Замшиной улицы и Полюстровского проспекта. Жители Калининского района хватились его вечером 26 сентября.