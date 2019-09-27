Иран отпустил захваченный британский танкер, на борту которого находятся россияне

Танкер «Стена Имперо», ходящий под британским флагом, утром 27 сентября, по данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижения судов, покинул порт Бендер-Аббас в Иране.

Танкер стоял в этом порту с 19 июля, когда, как пишет «Медуза», его захватили морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана «в связи с нарушением международных правил».

23 сентября власти Ирана объявили, что расследование в отношении экипажа танкера закрыто, и судно будет отпущено. В четверг представители компании Stena Bulk, владеющей судном, сообщали Associated Press, что танкер в ближайшее время должен выйти из иранского порта.

Танкер «Стена Имперо» был отконвоирован в иранский порт вскоре после задержания в Гибралтаре принадлежащего Ирану танкера «Грейс 1». Захват британского танкера был воспринят как ответ Ирана на инцидент с его судном, однако официально Тегеран обвинил «Стена Имперо» в нарушении международного права.

На борту британского танкера находились 23 человека, включая троих россиян. Семерых моряков, в том числе одного россиянина, власти Ирана опустили в начале сентября.