«Алмаз – Антей»примет участие IX Петербургском международном газовом форуме

На IX Петербургском международном газовом форуме, который продет с 1 по 4 октября в «Экпофоруме», «Алмаз – Антей» впервые представит готовые технические решения, разработанные в интересах развития топливно-энергетического комплекса, а также свои производственные возможности для разработок в этой сфере.

«Уже сегодня «Алмаз – Антей» является брендом, объединяющим в себе широчайший ряд эксклюзивных для России производственно-технологических компетенций. В рамках диверсификации концерн провел всестороннюю подготовку к выходу на гражданские рынки: совершены внутренние изменения, принятыосновополагающие стратегические документы и решения», – сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков.

В рамках экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли» концерн продемонстрирует образцы оборудования системы подводной добычи углеводородов.

Посетители ознакомятся с информацией о деятельности холдинга. На светодиодных экранах будут демонстрироваться видеоматериалы о технологических возможностях концерна в сфере научных исследований, разработок, конструирования, производства, сервисного обслуживания, продвижения и сбыта продукции. Так же на стендах концерна будут показаны натуральные образцы оборудования.

Основной задачей работы делегации концерна на Форуме будет являться представление холдинга в качестве надежного индустриального партнера в России для предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности.

«Мы приглашаем всех заинтересованных лиц подавать заявки на совместную деятельность по разработке и производству оборудования дляТЭК», – отметил Александр Ведров, заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

На форуме холдинг будет представлен именно как разработчик, производитель и поставщик современной продукции для ТЭК. Потенциальные заказчики и партнеры предприятия смогут получить информацию о возможностях концерна по реализации готовых технических решений и возможных перспективных разработок не только в этой области, но и практически в любой другой сфере.

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