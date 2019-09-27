Саудовская Аравия решила ввести туристические визы. Женщины смогут посещать королевство без сопровождения мужчин

Власти Саудовской Аравии начнут выдавать визы иностранным туристам из 49 стран. Войдет ли в список Россия, пока не ясно.

Сами визы будут стоить 80 долларов, сообщает «Медуза» со ссылкой на Reuters. Туристы не смогут посещать Мекку и Медину, считающиеся священными для мусульман. Кроме того, на иностранцев распространят запрет на алкогольные напитки, действующий в стране.

При этом иностранным туристкам разрешат не носить традиционное женское платье – абайю, достаточно будет скромной одежды, в том числе на общественных пляжах. Женщины также смогут посещать королевство без сопровождения родственников-мужчин.

В декабре 2018 года Саудовская Аравия начала выдавать электронные визы тем, кто собирается посетить спортивные мероприятия или концерты.