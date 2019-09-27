Промсвязьбанк станет выбивать долги по международным кредитам

Кредитное учреждение, которое является опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия. Как следует из проекта бюджета на ближайшие два года, банк будет решать вопросы исполнения другими странами обязательств перед Россией.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, в первую очередь речь идет об оборонных контрактах.

Ранее Промсвязьбанк не только не был агентом правительства при финансовых отношениях с другими странами, но и такой роли не было предусмотрено бюджетом.

В июне Минфин сообщал, что общая задолженность иностранных государств и организаций перед российским правительством составляет 39,4 млрд долларов, из которых 15,8 млрд — долги республик бывшего СССР.

Промсвязьбанк до 2017 года принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. После этого он был подвергнут санации со стороны ЦБ. В 2018 на его базе сделали финансовое учреждение, сконцентрированное на обслуживании гособоронзаказа и крупных госконтрактов.