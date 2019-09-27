240 килограммов наркотиков изъяли полицейские Аргентины из чемоданов туристов рейса на Мадрид

Министр безопасности Аргентины в своем аккаунте в Twitter 27 сентября похвалилась успешной антинаркотической операцией, в ходе которой силовики страны изъяли одну из крупнейших партий растительного наркотика за последние годы.

Мероприятия, как пишет РИА Новости, проводились в международном аэропорту Эсейса близ Буэнос-Айреса. Сотрудники службы безопасности совместно с таможенной службой конфисковали 240 килограммов незаконного груза из чемоданов нескольких пассажиров, направлявшихся в Мадрид.

Стоимость изъятого оценивается в почти 2,5 миллиона долларов.

Всего в рамках спецоперации прошли 26 обысков и были задержаны 13 человек.