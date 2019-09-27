В Петербурге родилась Россия Русских. Отец рассказал «Фонтанке» о муках выбора имени

Необычное имя дала новорождённой дочери семья из Петербурга. В Невском районе со дня на день будет зарегистрирована в ЗАГСе Россия Михайловна Русских, появившаяся на свет неделю назад. Об этом «Фонтанке» 27 сентября рассказал её отец.

На звонок корреспондента Михаил Русских ответил со смущением в голосе. Оказалось, что его контакты в редакцию прислали друзья. Сам он рассказывать о новорождённой России пока не собирался. Впрочем, на вопросы журналиста ответил. Родившаяся девочка – первенец мужчины, но не первенец в семье. Он уже воспитывает мальчика по имени Марсель – сына супруги от первого брака.

Чета Русских изначально хотела выбрать для малышки креативное имя. Брали курс на православие и патриотизм. Одним из вариантов, который, кстати, подсказали родственники, было имя Россияна.

«Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия – она разная. Большая, холодная, тёплая, с разнообразной природой, культурой. Имя было выбрано из внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в дальнейшем у дочери было пространство для выбора и самоопределения», – рассказал Михаил.

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Ещё один вариант был связан с днём рождения девочки.

«Мы православная семья, а дочь родилась 19 сентября, в Михайлов день (в народе его также называют Михайлово чудо). Поэтому мы подумали, что неплохо было бы дать ей имя Мишель. Марсель и Мишель – брат и сестра. Но остановились всё-таки на России».

Петербуржец рассказал, что старшее поколение семьи без особого восторга приняло необычное имя девочки. Но Михаила это не смутило. О будущем наследницы России он не переживает.

«Если она захочет сменить имя, когда вырастет, я не буду против. Считаю, что у каждого человека есть право на выбор», – отметил новоиспечённый отец.

Отметим, что петербургская Россия – далеко не первая в стране. России уже есть на Урале и в Сибири. В Северной столице, кстати, Россия тоже уже есть, но с двойным именем. России-Анастасии Романовой уже 13 лет. Родственники называют её Росинкой, Росюшкой и Россиюшкой.