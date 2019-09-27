Сухогруз с 300 тоннами металлоконструкций из Петербурга пылает посреди Волги

Сухогруз «Волго-Балт 205», который шел из Санкт-Петербурга в Астрахань с 300 тоннами металлоконструкций, загорелся на Волге под Тольятти.

Как сообщает 27 сентября ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило к ним в 04:48. Судно находилось в 550 метрах от берега. С него эвакуировались 9 членов экипажа из 12. На месте возгорания были созданы 3 боевых участка, и сотрудники ГИМС начали доставку на судно пожарных подразделений с мотопомпами на буксире. По данным МЧС, площадь пожара на сухогрузе составила 450 квадратных метров — выгорела половина судна. Через несколько часов возгорание удалось локализовать.

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Для тушения пожара было привлечено 70 человек и 18 единиц техники.