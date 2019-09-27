РСТИ получила гран-при конкурса «Лидер строительного качества»

РСТИ (Росстройинвест)

Жилой комплекс бизнес-класса «Два ангела», который РСТИ (ГК Росстройинвест) строит вблизи Малоохтинского парка, получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Конкурсная комиссия, которая провела на стройплощадке более двух часов, высоко оценила уровень организации работ и ведения исполнительной документации на объекте.

«Два ангела» строится в 5 минутах от ст.м. «Новочеркасская», рядом с рекой Охтой и Малоохтинским парком. Здесь появится два дома высотой в 15 этажей каждый, чей силуэт напоминает сложивших крылья ангелов за счёт больших площадей остекления и специальной наклонной конструкции витражей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2020 года

Проектом предусмотрено 280 квартир, причём в продаже осталось менее 10% лотов, отапливаемый подземный паркинг и коммерческие помещения на первых этажах. Отделка входных групп будет выполнена в стиле лобби-зоны в тёплых песочных тонах с применением мрамора и золотистого оникса. Закрытый зеленый двор благоустроят для отдыха жителей и закроют от машин.

Напомним, что конкурс «Лидер строительного качества» проводится с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Качество работы строительных компаний по десятибалльной системе оценивал экспертный совет конкурса, члены которого лично посещали стройплощадки.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Два ангела" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/