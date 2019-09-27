262 рыбака-браконьера из КНДР задержали в Приморье пограничники

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с ловцами кальмаров из Северной Кореи. Печальная судьба ранее задержанных собратьев не остановила их от незаконного вылова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Приморскому краю, во время осмотра судов северокорейские рыбаки не оказывали сопротивления. После этого они были доставлены в порт Находки. Где с судов изъяли более 30 тысяч кальмаров, а также запрещённые орудия лова.

Чуть больше недели назад во время задержания браконьеров произошло нападение на российских пограничников. Пострадали четверо военнослужащих. После этого сотрудники ФСБ задержали более 160 граждан КНДР.