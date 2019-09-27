Ограждение удержало легковушку, отброшенную в сторону Фонтанки. Пострадали двое

Молодой мужчина и девушка, недавно ставшая совершеннолетней, госпитализированы после ночной аварии в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 27 сентября около 1:40 на Московском проспекте, 16, в Адмиралтейском районе. По предварительной версии, мужчина 1988 года рождения на «Фольксвагене», двигавшийся по Московскому от Загородного проспекта в сторону Обуховского моста, на регулируемом перекрёстке ударил «Сузуки», ехавшую по набережной Фонтанки от Введенского канала в сторону Измайловского проспекта.

На кадрах ГИБДД видно, что одну из машин отбросило на тротуар в сторону реки, где она врезалась в ограждение, а дорога оказалась усеяна обломками.

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Оба пострадавших – из «Сузуки»: мужчина 1990 года рождения, находившийся за рулём, и девушка-пассажирка 2000 года рождения. С травмами средней степени тяжести они были доставлены в Александровскую больницу.