В Петербурге задержан «минёр» Росбанка и будущий спасатель, решивший прогулять занятия из-за эвакуации

Полиция задержала «заминировавшего» по телефону отделение Росбанка в Петербурге. Хулиган оказался недисциплинированным плательщиком коммунальных услуг.

По данным ИА «Журналистские расследования», утром 26 сентября в банк позвонил 42-летний житель города на Неве. Полиция вычислила его по номеру мобильного, с которого он и угрожал совершить теракт. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. О том, что побудило петербуржца пойти на этот шаг, изданию неизвестно. В прошлом «минёр» имел задолженность по квартплате, и его имущество арестовывалось судебными приставами.

Помимо этого, сотрудники Центра «Э» задержали вчера второкурсника Пожарно-спасательного колледжа, который сообщил о готовящемся теракте в своём учебном заведении 24 сентября. Изначально полиция подозревала 36-летнего жителя Большой Охты, но в ходе проверки выяснилось, что лжеминёр куда младше. В отношении будущего спасателя также возбуждено уголовное дело по 207 статье УК РФ.

Напомним, на этой неделе полиция уже наведалась к двум школьникам, решившим присоединиться к анонимным шантажистам. Вот только маскировка их подвела, и вычислить их не составило труда. Так, пятиклассник «заминировал» свою школу на проспекте Большевиков. А восьмиклассник сообщил о бомбе в 601-й школе Приморского района.