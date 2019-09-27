В Бразилии и Венесуэле ждут «Лоренцо»

Ураган четвертой категории из пяти «Лоренцо» в Атлантическом океане движется в сторону северо-восточного побережья Южной Америки. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, сейчас он находится примерно в 1765 километрах от побережья самых южных островов Кабо-Верде. Максимальная скорость ветра достигла 220 километров в час. Скорость движения шторма составляет 19 километров в час.

«Волны, вызванные ураганом «Лоренцо», затронут части северо-восточного побережья Южной Америки, начиная с сегодня, и части Наветренных Антильских островов, начиная с пятницы", – говорится в сообщении NHC.