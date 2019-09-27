СМИ: Минстрой хочет создать базу данных плательщиков коммунальных услуг, чтобы наказывать неплательщиков

Российские власти к апрелю 2020 года планируют создать единую систему данных плательщиков ЖКУ. Авторами идеи выступают чиновники из Минстроя и депутаты Госдумы, сообщают 27 сентября «Известия».

Базу могут объединить с текущей системой ГИС ЖКХ, и в ней будут содержаться персональные данные россиян. Сейчас их состав уточняется. По задумке авторов проекта, информация в ней упростит управляющим компаниям процесс подачи в суд на неплательщиков.

По итогам первого квартала 2019 года сумма долга россиян по коммуналке достигла отметки в 564,5 миллиарда рублей.

Юристы полагают, что помимо базы данных, нужно создать и техническую защиту для хранения персональных данных, а также дополнить нормативные документы мерами ответственности для сотрудников ЖКХ, которые могут незаконно воспользоваться сведениями.