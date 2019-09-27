Утренняя пробка у Светлановской площади станет «мертвой». В ДТП на Энгельса в сторону Лахты попал грузовик

В час пик 27 сентября, когда подъезды к Светлановской площади в Выборгском районе Петербурга и так забиты желающими проехать в центр на работу, там случилось столкновение, перекрывшее две полосы Светлановского проспекта.

При повороте не смогли разойтись «Субару» и грузовик. Причем последний толком с перекрестка не съехал и мешает движению в сторону центра.

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Уже сейчас сервис «Яндекс.Пробки» окрасил подъезды к площади и ее саму в красный цвет.