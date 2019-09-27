Полиция задержала предполагаемого педофила на севере Петербурга. Он попытался стянуть штаны с четвероклашки и распускал руки

Разносчик рекламных буклетов попытался изнасиловать ученицу начальной школы в Выборгском районе Петербурга. Девочку спасли сильные голосовые связки.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), всё произошло днём 26 сентября в доме №29/1 по проспекту Композиторов. Неизвестный молодой мужчина в сером спортивном костюме и с сумкой на плече зашёл в парадную за 9-летним ребёнком, возвращавшимся домой после занятий. Вместе со школьницей он поднялся на этаж и подошёл к двери её квартиры, где начал хватать за интимные места и попытался снять с девочки штаны. Жертва закричала что было сил, педофил испугался и убежал. Родители, узнав о случившемся, незамедлительно сообщили в полицию о нападении.

По горячим следам, не без помощи служебной собаки и записей с камер видеонаблюдения, был задержан 27-летний петербуржец, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. С собой у него была пачка рекламных буклетов. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.