Обеспечили напитками. Пассажиры двух рейсов провели в Пулково больше времени, чем планировали

Разные причины, одна судьба: рейсы на Пальму-де-Майорку и Нижний Новгород должны были улететь днем 26 сентября, но по факту пассажиры сели на свои места только ночью. По обоим фактам транспортная прокуратура решила спросить с авиакомпаний.

200 пассажиров с детьми только в полночь, вместо указанных в билетах 13.55, отправились на солнечные пляжи Испании. Он-лайн табло Пулково говорит о полуночи. Прокуратура — о технической неисправности борта, на котором авиакомпания «Азур эйр» должна была отправить своих пассажиров.

Их ожидание скрашивали напитки от компании. И компания пассажиров рейса «Санкт-Петербург-Нижний Новгород» авиакомпании «РусЛайн», который также должен был улететь днем, в районе 16 часов. Однако из-за задержки отправления воздушного судна сесть в самолет люди смогли только около восьми часов вечера.