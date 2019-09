Больше не хрю-хрю. Британский владелец свинки Пеппы хочет от российского производителя двойника миллионы компенсации

Британская Entertainment One UK, которая является владельцем прав на анимационного персонажа свинку Пеппу, подала в суд на российского производителя игрушек. Перед иском юристы компании через ВЦИОМ доказали, что поросенок компании «Симбат» покупателями однозначно ассоциируется с Пеппой.

Истец, как сообщает 27 сентября «Коммерсант», хочет за незаконное использование свинки 33 млн руб.

Третьим лицом в иске привлечен «Яндекс.Маркет», через маркетплейс которого было продано больше всего двойников Пеппы.

«Симбата» имеет лицензию на производство игрушек «Маша и Медведь», «Фиксики», «Мимимишки», зарубежные My Little Pony, Barbie, Hello Kitty и другие.