В России ослабят контроль за ресторанами. Пока - только в трех регионах

Ослабить надзор за ресторанами и кафе хотят российские власти. Правда, пока только в качестве эксперимента в трех регионах страны.

Как сообщает 27 сентября РИА Новости, глава кабмина Дмитрий Медведев поручил подчиненным до 15 октября разработать правила эксперимента. А проведут его с 1 января будущего года в Москве, Татарстане и Калининградской области.

Суть заключается в том, чтобы сделать менее жестким контроль в точках общепита и пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для кафе и ресторанов. Над новыми правилами будут работать Роспотребнадзор, Минпромторг, Минюст, Минэкономразвития совместно с бизнес-сообществом.

Связано это с многочасовыми проверками Роспотребнадзором российских заведений и недовольством этим игроков рынка. По мнению владельцев ресторанов, многие требования СанПиНов избыточные и устаревшие. А длительные сроки приостановки работы общепита по суду за их нарушения равнозначны уничтожению бизнеса. Одно из рабочих предложений, которые сегодня прорабатываются в аппарате правительства, — снизить срок приостановки деятельности предприятия общепита с 90 до десяти дней, отмечает РБК.

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Напомним, в Петербурге Роспотребнадзор не смог добиться закрытия банкетного ресторана Dizzy в центре города. Заведение, где отравились клиенты, наказано штрафом в 50 тысяч рублей. При проверке там нашли просроченные продукты и констатировали отсутствие медкнижек у персонала.