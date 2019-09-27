Центробанк блокирует номера с мошенническими звонками клиентам банков. Но их все больше

В России резко увеличилось количество звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. ЦБ только за прошедшее лето направил операторам после жалоб россиян информацию о более, чем 2,5 тысяч таких номеров.

Из общего количества удалось заблокировать, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Банк России, 218 номеров, на 59 — установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 — выявили подмену банковских номеров. Однако остальных двух тысячах случаев мер не удалось принять из-за отсутствия правовых оснований.

При этом, ЦБ отмечает, что речь идет только об обработке поступивших жалоб, многие просто никак не сообщают о том, что стали жертвами мошенников, или их пытались обмануть.

В Центробанке пообещали начать борьбу по нескольким направлениям, одно из которых будет заключаться в создании актуальной базы номеров операторов связи.