Минздрав предложил устроить в аэропортах по две курилки подальше от людей
Не более двух курилок предлагает разрешить в российских аэропортах министерство здравоохранения. Ведомство подготовило свои поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении в воздушные гавани страны помещений для потребления табака.
Об этом пишут 27 сентября «Известия». Редакция получила документ. В его тексте говорится: курилки должны находиться в изолированных помещениях с непрозрачными стенами и вентиляцией. По мнению Минздрава, курительные комнаты надо максимально удалить от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку. Не стоит их располагать и у зоны выхода из аэропорта. Всего в воздушных гаванях должно быть не более двух курилок.
При этом данный вариант поправок неокончательный.
В свою очередь, депутаты Госдумы ранее предложили сделать вход в курительные комнаты в аэропортах платными. С любителей табака предложили брать по 50–100 рублей. Против этой идеи высказался министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он заявил, что нигде в мире не видел платных курилок. А от отсутствия подобных помещений страдают, прежде всего, те, кто не курят, так как нарушители ходят с сигаретами в туалеты, несмотря на запреты.
Справка:
В осеннюю сессию Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.
Первое чтение документа состоялось 16 июля. Согласно законопроекту, курение допускается «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».
В настоящее время закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.