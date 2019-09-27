Минздрав предложил устроить в аэропортах по две курилки подальше от людей

Не более двух курилок предлагает разрешить в российских аэропортах министерство здравоохранения. Ведомство подготовило свои поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении в воздушные гавани страны помещений для потребления табака.

Об этом пишут 27 сентября «Известия». Редакция получила документ. В его тексте говорится: курилки должны находиться в изолированных помещениях с непрозрачными стенами и вентиляцией. По мнению Минздрава, курительные комнаты надо максимально удалить от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку. Не стоит их располагать и у зоны выхода из аэропорта. Всего в воздушных гаванях должно быть не более двух курилок.

При этом данный вариант поправок неокончательный.

В свою очередь, депутаты Госдумы ранее предложили сделать вход в курительные комнаты в аэропортах платными. С любителей табака предложили брать по 50–100 рублей. Против этой идеи высказался министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он заявил, что нигде в мире не видел платных курилок. А от отсутствия подобных помещений страдают, прежде всего, те, кто не курят, так как нарушители ходят с сигаретами в туалеты, несмотря на запреты.