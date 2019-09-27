Данные полумиллиона советских военнопленных Второй мировой Германия передаст России. Они будут размещены на специальном сайте

Соглашение о передаче данных было подписано 26 сентбяря в Берлине между Российским государственным военным архивом (РГВА) и Федеральным архивом Германии.

В совместном проекте помимо вышеупомянутых организаций принимают участие Минобороны РФ и корпорация ЭЛАР, которой предстоит оцифровать все документы, сообщает «Коммерсант». С немецкой стороны — Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами». Уже сейчас можно сказать, что российской стороне удастся получить информацию примерно о 500 тысячах военнопленных.

По данным Генштаба ВС РФ, во время Второй мировой войны в плен попали 4,5 млн человек, по другим данным — от 4 до 6 млн. Участниками Великой Отечественной войны этих людей признали только в 1995 году. И только через пять лет на средства из бюджета ФРГ немецкая сторона начала кропотливо собирать документы о этих жертвах войны. Так центр «Саксонские мемориалы» за полтора десятилетия создал крупнейшую базу данных о примерно 700 тысячах советских военнопленных.