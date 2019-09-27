Неожиданный улов. Рыбаки вытащили из воды сотрудников МВД и МЧС

Катер перевернулся у берегов берегов села Стародубское Долинского района на Сахалине утром 27 сентября. На нем были сотрудники правоохранительных органов и государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Мэра района Александр Тугарев сообщил ТАСС, что инцидент произошел около 10 утра (2 утра мск). В этот момент рядом проходило рыболовецкое судно. Его экипаж то и выловил силовиков из воды.

«Все они были в спасательных жилетах, и медицинская помощь никому не понадобилась», – отметил Тугаев.