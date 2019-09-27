Зеленский обсудил с генсеком НАТО условия вхождения Украины в альянс

Разговор между президентом Украины и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбегом последний сделал публичным на пресс-конференции в Колумбийском университете. Он рассказал, что Владимир Зеленский на встрече с ним в Нью-Йорке поднимал тему вступления Украины в альянс.

«Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО», — цитирует РКБ Столтенберга. Говоря о возможных сроках вступления, генсек НАТО отметил, что не ему об этом говорить.

По словам генсека НАТО, для Украины и альянса важно фокусироваться на реформах — как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.

Стремление Украины в НАТО и ЕС было закреплено в Конституции страны в феврале 2019 года. Соответствующий указ подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Закон обязывает украинское правительство реализовать курс на вступление в объединения, а президенту дает статус гаранта этого курса.

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Представитель штаба Зеленского говорил, что он будет поддерживать курс вступления в объединения. Нынешний глава государства указывал, что Украина станет членом объединения только после проведения референдума. Для этого необходимо объяснить украинцам, что «альянс — это не страшно», пояснял Зеленский.