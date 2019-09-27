Улетел. Из Любашинского парка пропала металлическая фигурка ангела

Жители Калининского района сообщают в соцсетях, что из недавно отремонтированного Любашинского парка пропала металлическая статуэтка сидящего ангела. Он успел полюбиться до натертых до блеска ног, как и его старший «брат» в Измайловском саду.

О пропаже жители сообщили в группе «Калининский район» вечером 26 сентября. На фото видно, что вместо ангела на скамейке остался один замотанный тряпками металлический штырь. «Наверно, улетел. А мы его так любили», – сетуют горожане в комментариях под фото.

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Фигурка авторства петербургского скульптора-кукольника Романа Широкова появилась в парке в конце августа, когда была закончена реконструкция Любашинского парка на пересечении проспекта Металлистов, Замшиной улицы и Полюстровского проспекта. Помимо ангела в виде сидящего босоногого мальчика с крыльями, там открылся пешеходный фонтан.