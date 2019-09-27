На юге Петербурга ночью горели машины

Не только от начинающегося бабьего лета было жарко пожарным этой ночью. Дважды за час им пришлось выезжать в южные районы Петербурга на тушение автомобилей. Спасти удалось немногое.

Первый вызов поступил 27 сентября в дежурную службу «112» в 2.23 с Пловдивской улицы во Фрунзенском районе. Там у дома 6 заполыхал автомобиль марки «Шевроле». Огонь быстро перекинулся на припаркованный рядом «Киа». В первой иномарки, не смотря на старания двух пожарных расчетом, сгорели все сгораемые части. У «Киа» обгорел кузов.

В 02.47 пожар ликвидирован.

Реклама



Когда огнеборцы дотушивали первый пожар, пришел другой вызов – из поселка Старо-Паново. Там на Восточной улице у 11 дома загорела фура. Полностью выгорел дощатый обшитый железом прицеп грузовика. Пожар ликвидировали в три ночи.

По предварительной информации, ни в одном из пожаров нет пострадавших.