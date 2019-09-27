Две женщины подрались во время перелета из столицы в Минеральные Воды

Красная площадь и ЦУМ не воодушевили двух пассажирок рейса Москва — Минеральные Воды. Конфликт с рукоприкладством привел их в отдел полиции аэропорта.

Как сообщает утром 27 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступил призыв о помощи экипажа рейса из Москвы. Они сообщили, что за пару часов перелета две пассажирки из незнакомок превратились в злейших врагов.

«Участницы инцидента использовали нецензурную лексику, на замечания членов экипажа не реагировали», – отмечает Волк.

Пока экипаж думал как их успокоить, началась драка, в ходе которой одна из них нанесла другой удар в область головы.

В результате вместо отдыха после полета одна из них оказалась у врача, вторая в комнате предварительной содержания. Обоих должно примирить равнозначное наказание – административные протоколы по части 1 статьи 20.1 ( мелкое хулиганство) КоАП РФ.