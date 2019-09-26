Компания по производству боевых человекоподобных роботов закрывается. Победителя первой дуэли БЧР выставили на продажу

Американская компания MegaBots Inc. объявила о прекращении деятельности и возможном банкротстве. Об этом 26 сентября пишет N+1 со ссылкой на TechCrunch.

Именно MegaBots Inc. создала боевого человекоподобного робота (БЧР) Megabot Mk.III Eagle Prime, который в 2017 году победил в первой дуэли БЧР Kuratas японской компании Suidobashi Heavy Industry. 12-тонную машину убийств высотой около пяти метров, на манипуляторы которого можно закрепить различное вооружение, выставили на продажу на аукционе eBay. Начальная цена составила 1 доллар, на момент написания заметки она достигла 70 тыс. долларов. Итоги аукциона подведут 3 октября.

Отметим, представители MegaBots Inc. уточняют, что новый владелец робота сможет заработать на использовании его в различных шоу. Правда, покупателю придется потратить около семи тысяч долларов на ремонт и замену некоторых изношенных деталей.