СКА обыграл «Салават Юлаев» и остается на втором месте в Западной конференции КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» в четверг, 26 сентября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

За СКА забили Владимир Ткачев (1 минута), Сергей Плотников (37), Наиль Якупов (53) и Евгений Кетов (58). У гостей отличился Теему Хартикайнен (23).

После 11-ти матчей СКА идёт с 15 очками на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. Лидирует подмосковный «Витязь» с 18 очками после 10 матчей.

Следующим соперником петербуржцев станет московское «Динамо». Игра пройдет 28 сентября в Петербурге.